'La Wanders Lover' revele que tuvo que recurrir a Celia Lora para ganar dinero

Ciudad de México.- La actual contingencia por Covid-19, ha logrado afectar a millones de personas en el aspecto económico, cosa por la que ahora muchos, incluyendo a los famosos, han decidido optar por fuentes alternas de ingreso.

Tal ha sido el caso de la comediante y actriz, Carmen Yered Licona, mejor conocida en el medio artístico como 'La Wanders Lover', quien, en su reciente entrevista con el programa, De Primera Mano, confesó que tuvo que recurrir a Celia Lora para hacer su propio sitio web para adultos.

Surgió de ver a mi amiga Celia Lora, de ver a otras amigas y compañeras, yo me basé mucho en preguntarle a mi amiga, Celia, por lo mismo que hay que sobrevivir a la pandemia , pues si, me aventé a hacer mi página web para adultos", contó la famosa.

Según detalló 'Wanders', en un principio si se sintió mal e incluso señaló que llegó a dudar, no tanto por si misma, sino por sus hijas, pero mencionó que las educó bien y que ellas la entienden.

Al principio lo dudé por mis hijas, no porque yo me crea una santa que diga ‘¿Hay que me van a decir? ¿Qué dirán de mí?’, No, las primeras por las que pienso, es por mis hijas, pero están muy bien educadas en cuanto a quien es su mamá", explicó.