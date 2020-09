¿Lady Gaga? Marvel tendría asignada actriz para interpretar a Emma Frost en 'X-Men'

Estados Unidos.- La cantante ganadora de varios Grammys, Lady Gaga, recientemente lanzó su nueva discografía bajo el título de Chromatica; sin embargo, la música es solo uno de los talentos que tiene ya que hace algunos años, estrenó su película A Star is Born donde demostró sus dotes actorales.

Quizá por esto, el Universo Marvel habría considerado contactar a la intérprete de Rain on Me para darle vida a uno de sus superhéroes de la franquicia de X-Men, en este caso, se habla de Emma Frost.

Según el sitio We Got This Covered, Gaga ya se encuentra negociando su participación en la película; y a pesar de que aún no hay nada confirmado por ninguna de las partes, las fans ya se encuentran en un debate interno, porque no estarían seguros en si la celebridad sea una buena idea, mientras que otros no pueden esperar para verla como superhéroe.

Acabo de leer q Marvel ha hecho una oferta a Lady Gaga para q interprete a una nueva súper heroína estoy CHILLANDO — Sergio? (@sergioserra25) September 14, 2020

Por otro lado, años atrás, en el 2011, la actriz January Jones había interpretado a Emma Frost, sin embargo, la película tuvo muchísimas críticas al respecto ya que los fans declaraban que Jones no le era fiel al personaje del cómic.

Finalmente, a través de su cuenta en Instagram, Lady Gaga anunció que el próximo viernes 18 de septiembre a las 21:00 horas del pacífico, estrenará un cortometraje parte de Chromatica.

#RUMOR | Marvel querría que Lady Gaga interpretase de Emma Frost en la nueva entrega de 'X-MEN'. pic.twitter.com/pyNEk1q6vb — uD835uDDE2uD835uDDDBuD835uDDDB uD835uDDE0uD835uDDEC uD835uDDDAuD835uDDD4uD835uDDDAuD835uDDD4 ?? (@OHHMYGAGAcom) September 14, 2020

