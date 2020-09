"Llévame Dios": En la ruina y con temor de morir, actor hace duro anuncio tras abandono de Televisa

Ciudad de México.- El actor Ricardo Hill reveló a Sale el Sol que su situación económica sigue siendo complicada luego de que hace algunos meses se quedara sin dinero y sin trabajo tras los estragos de las complicaciones en su salud.

Horrible en todos los sentidos… o sea, yo empecé a estar mal desde febrero, todavía enero aguantó. De febrero hasta la fecha ha sido muy difícil. Vendí mi auto, muchos amigos y gente de Facebook me cooperaron con una lana, cosa que agradezco mucho desde aquí a todos, gente que ni me conocía", dijo en entrevista para el matutino de Imagen TV.

Por años, el comediante fue un actor recurrente dentro de la barra cómica de Televisa gracias a su famosa imitación del periodista Joaquín López-Dóriga y su participación en programas como La Parodia, La Hora Pico y El privilegio de mandar. Con el tiempo, Hill dejó de ser llamado a la televisora y perdió su trabajo.

Hace algunos meses, Ricardo reveló que está olvidado prácticamente ya que ni Televisa ni la Asociación Nacional de Actores (ANDA) lo han apoyado.

En la entrevista, el comediante reveló que luego de vender su vehículo, ahora tiene que viajar en transporte público y tiene miedo pues estará en riesgo por su padecimiento y teme que lo asalten.

En lo que se pueda, taxi o metrobús o metro, bueno el metro no, la verdad, ese sí me da miedo, la mayoría va sin cubrebocas ¿no?... y yo no puedo arriesgarme", explicó.

De la misma forma, contó que otros de sus compañeros del medio también se trasladan por estos medios que ahora empiezan a ser frecuentes para él.

Conozco dos o tres actores que andan así en transporte público, Damián Alcázar... y no me digas que no tiene dinero, o Plutarco Haza, también anda en metro o metrobús y todo eso, yo me voy a tener que acostumbrar un tiempo… lo malo es que asaltan, esa es la moda ¿no?".

Por último, Hill aseguró que por ahora se encuentra estable, luego de ser diagnosticado de EPOC y tener complicaciones de salud en meses anteriores, hecho que incluso lo llevó a pensar en la muerte.

Sí pensé que me iba a morir, no podía hablar bien. La respiración era terrible, era estar jadeando todo el tiempo entonces sí dije: 'Ya, llévame Diosito'. Afortunadamente me he estado cuidando y a comer porque sí estoy bien flaco. Sí me da ansiedad de repente y de mal humor".

Fuente: Agencia México