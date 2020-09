Mamá de Geraldine Bazán manda fuerte mensaje a Carmen Salinas por hablar de su hija

Ciudad de México.- La señora, Rosalba Ortiz, madre de la actriz, Geraldine Bazán, arremetió fuerte contra la primera actriz, Carmen Salinas, por haber hablado de la separación de su hija con el galán de telenovelas, Gabriel Soto.

Cabe destacar, que Soto dejó a su esposa por iniciar una relación con Irina Baeva; la madre de Geraldine estalló contra Salinas, debido a que ella se mostró a favor de su exyerno, señalando que no le competía hablar de esta situación.

Doña Rosalba, además contó, que Carmen no debería opinar sobre esto, pues ella pasó por una situación similar hace ya algunos años atrás y lo confesó en el programa, Historias Engarzadas.

Entre otras cosas, la mamá de la artista indicó que Salinas no logrará hacerse más famosa hablando de los demás, que mejor siga haciendo sus videos de belleza o demás contenido que ha compartido en sus redes sociales.

Creo que la mal aconsejan. Está bien que haga los videos de su casa, de su pelo, la estoy siguiendo para que vea… pero no con el escándalo va a ganar más adeptos, al contrario, si quiere ser más querida y bendecida, no se meta", dijo.

A veces son tan agresivos sus comentarios, y no quiero que de esto se haga un escándalo, pero nosotros no somos su familia, no somos sus amigos, no somos sus admiradores, ¡no se meta con mi familia por favor!", añadió.