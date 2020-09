"Me quiere acabar, me quiere de indigente": Filtran nuevos mensajes de Xavier Ortiz al hablar de su ex

Ciudad de México.- Mediante la emisión del programa Suelta la Sopa, se filtraron unas capturas de pantalla, la cuales muestran la tristeza que tenía el actor, Xavier Ortiz, por no poder ver a su hijo.

Se trata de una textos del exGaribaldi, los cuales envió a un amigo, donde relata lo mal que la estaba pasando en sus últimos días de vida.

Esta es la peor hora del día, cuando estoy solo en casa y tengo chance de pensar, así que ya me voy a la bici. Gracias de verdad hermano, te siento muy cerca y me da mucho gusto porque la última vez que veniste a la cena te sentí muy lejos y me puse muy triste pero te entiendo, mi actitud no ayuda en nada, pero ahora que regreses te prometo ser el de siempre”, escribió Xavier a su amigo.