"No me daban trabajo": Actor revela en 'VLA' que Televisa lo discriminó y vetó por sus preferencias

Ciudad de México.- A través de una entrevista con el programa Venga la Alegría, el actor Sebastián Ligarde recordó las dificultades a las que se enfrentó cuando trató de iniciar su carrera artística en México.

Mediante la sección En sus batallas, el famoso villano de las novelas confesó que pese a su gran trayectoria en Estados Unidos, donde realizó 11 películas, Televisa se negaba a abrirle las puertas y lo discriminaba.

Pasaron 6 años antes de que Televisa me diera una oportunidad... en México no me daban trabajo que porqué tenía cara de gringo", explicó.