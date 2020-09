Patty López de la Cerda deleita pupilas al disfrutar de la naturaleza sobre un columpio

View this post on Instagram

Nunca sabrau0301s cuau0301nta magia tienes hasta que la compartas... ud83eudd29u2728 u201cY entonces aprendiu0301 que el crecimiento espiritual no era siempre ser amable. Se trata de ser verdadera y de ser auteu0301ntica. Y en este espacio de amor propio y de auto cuidado, ser amable simplemente fluyou0301. Sucediou0301 no motivado por miedo, si no por amoru201d.. una frase que no se de donde saque, solo le hice screenshot, pero me pareciou0301 muy linda ud83dudc9cu2728 Una fotito que me tomou0301 @karlita_krystel en @hostaldelaluzresort, que no necesita filtro.. y que expresa exactamente cou0301mo me siento u2728 Hoy compartiu0301 cosas muy personales en mis historias.. sigo MUY conmovida leyendo sus mensajes, no hay palabras para agradecer tanto amor, poder ser yo misma en mis redes y compartirlo con ustedes es de lo mau0301s lindo que me ha pasado ud83dude4fud83cudffdud83dudc9c