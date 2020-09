"Quiere traerme de su pen...": Mayeli Alonso provocaría la separación de su novio con su hijo

View this post on Instagram

Te dejo esta Pista Hijo, Ayer le mande un regalo a mi ninu0303o de cumpleanu0303os ya que no me deja verlo su mamau0301 , ni siquiera para felicitarlo , eso gracias a sus Ideologiu0301as de querer manipularme traerme como su pendejo ud83dude02, hace meses tome la decisiou0301n mas difiu0301cil de mi vida , dejar de buscarlo , renunciar a lo mau0301s grande que tengo, decidiu0301 dejar de ser humillado y acusado por personas que no respetan los lazos inquebrantables que Dios da , a nuestros ninu0303os, lograron que ME alejara de mi hijo , pero nunca lograran que se quiebre ese amor tan grande que le tengo , y lo mantendreu0301 vivo hasta el diu0301a que muera .... para cuando el crezca y decida verme YO estareu0301 aquiu0301 como si nada hubiese pasado nunca , porque eso es Inquebrantable. Te amo Hijo . Aquiu0301 te esperare siempre u26a1ufe0fFELIZ CUMPLE MI REY