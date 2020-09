Shanik Aspe lucía así de impresionante antes de tener a Carlotta en su vida

View this post on Instagram

No es de hoy pero subo esta foto para compartir el orgullo que siento de ser mexicana ud83cuddf2ud83cuddfd Sin duda ha sido un anu0303o muy difiu0301cil para nuestro paiu0301s , pero se que como siempre lo hemos hecho , saldremos adelante ud83dudc4a #vivamexico #15deseptiembre