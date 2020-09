A sus 48 años, Patricia Manterola roba más de un suspiro al lucir así de infartante

View this post on Instagram

HOY a las 7pm hora Mx. u00a1Es la PREMIER del VIDEO de u201cCanciou0301n Pau2019 Levantarteu201d en mi FaceBook! ud83dudc46Link en mi Bio ud83dudc46 Y a media noche ya estarau0301 disponible en TODAS las plataformas digitales ud83dude0d Esta canciou0301n la escribiu0301 hace unos meses inspirada en mis momentos mau0301s bajos, en esos momentos que sentimos que pisamos fondo, y habla de las herramientas que me han ayudado una y otra vez a levantarme... Este personaje que ven en la foto representa mi verdadero u201cSER de luzu201d esa Dios@ hermos@ que YA vive dentro de mi y de cada uno de nosotros ud83dude0aud83cudf1f tambieu0301n conocerau0301n a los dos personajes de mi u201cego menteu201d la de blanco, identificada con los pensamientos y emociones positivas, y la de negro identificada con los pensamientos y emociones negativos... El video representa esa lucha constante de nuestro ego mente y como solo si ponemos atenciou0301n en nuestro verdadero ser de luz, en Dios que YA vive dentro de nosotros y regresamos al amor que ya somos, con esa fe, podremos reconocer que eso es lo uu0301nico que necesitamos para fluir y ser felices en esta vida con cualquier cosa que se nos vaya presentando...y cuando al ego mente solo lo observamos, es entonces que lo utilizamos a nuestro favor y en favor del plan perfecto que Dios tiene para nosotros ud83dude0a... Desde ese espacio de luz te dan ganas de cuidarte, de pedir ayuda, de cambiar los hau0301bitos que no te funcionan, en fin; u00a1De amarte, de cuidarte, de ser feliz! ud83cudf1fud83dudc96 u00a1Espero que esta canciou0301n les ayude en estos momentos de retos tan grandes para todos en el mundo! y con toda humildad logre el objetivo de ser un bau0301lsamo para tantas personas que necesitan mensajes de aliento en estos momentos... u00a1Tengo mariposas en el estou0301mago! ud83eudd8b