A sus 56 años, Carmen Muñoz conquista TV Azteca al modelar destapado vestido en 'Al Extremo'

View this post on Instagram

u00a1Gracias por habernos acompau00f1ado en #AlExtremo! Continu00faa con la programaciu00f3n de @aztecauno y vive una verdadera #FiestaAzteca ud83cudf89ud83cuddf2ud83cuddfdud83dude45ud83cudffbu200du2642ufe0f