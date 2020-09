Tania Gómez pone de cabeza 'Cada Mañana' al aparecer en coqueto vestido de seda

Monterrey, Nuevo León.- La mañana de este jueves, Tania Gómez logró salirse con las suyas al aparecer en el foro de Cada Mañana con un coqueto vestido de seda que enamoró a usuarios de Internet y fieles espectadores.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la 'Chica del Clima' presumió lo bien que logró lucir para poder deleitar pupilas y hasta poner de cabeza el foro con su atuendo y toque más coqueto.

Te puede interesar: ¿Adiós TV Azteca? Antonio Rosique y participantes dejarían 'Exatlón' por esta dura razón

Cada mañana no me pongo zapatos, me pongo caminos”, agregó en el post.