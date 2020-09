Tras depresión y casi quedar paralítica, actriz de Televisa revela en 'Hoy' el infierno que vivió

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Sabine Moussier, en exclusiva para el programa Hoy, alzó la voz por las mujeres que sufren maltrato físico y psicológico a manos de su pareja luego de pasar por momentos muy difíciles, ya que estuvo al borde de la muerte por una grave enfermedad.

Luego de hacer una parodia en redes sociales del regaño machista que hizo el senador Samuel García a su esposa Mariana Rodríguez, la artista estalló y, fuera de la comedia, mandó un poderoso mensaje,

Lee también: ¿Adiós TV Azteca? Antonio Rosique y participantes dejarían 'Exatlón' por esta dura razón

No creo que nadie pueda decirte: 'Eres mía y solo eres para mí'... no, no... ni siquiera quiero tocar mucho el tema pero crece, eso crece mucho y para mal, nunca será para menos".

En algún momento, la talentosa actriz quien debutó en Televisa en El Privilegio de Amar en 1998, también vivió violencia en casa con su exesposo Jorge Peralta.

Yo viví cosas muy fuertes, cosas terribles que no me gustaría que nadie viva. Es terrible cuando ya estás hasta adentro y no te puedes salir... y ya no tienes lo que se necesita para salir porque lo vas viviendo y lo vas normalizando, bueno no porque nunca es normal, pero se vuelve una adrenalina y no lo puedes dejar".