Tras duras críticas, Kunno rompe en llanto y anuncia su salida de redes sociales

Ciudad de México.- El influencer, Kunno, quien no soportó las fuertes críticas de usuarios de redes sociales, rompió en llanto al asegurar que pretende retirarse de TikTok.

Y es que el problema se dio luego de que cobrara mil 200 pesos por mandar un saludo en una conocida plataforma de paga, por lo que usuarios arremetieron en su contra.

Podría interesarte: ¿Adiós TV Azteca? Antonio Rosique y participantes dejarían 'Exatlón' por esta dura razón

En su mensaje, Kunno indicó que se siente arrepentido de dicho actos, por lo que planea eliminar su personaje de redes sociales de forma definitiva.

Lee también: ¿Adiós Televisa? Querida conductora 'renuncia' a 'Hoy' tras pleito con Raúl Araiza: "Es un fraude"

Al final de cuenta soy persona. Sé que me equivoqué muchas veces en muchas cosas, necesito descansar, ya no me siento a gusto conmigo. Lo lograron, me destrozaron y ya me caí, pero me voy a volver a levantar. No sé cuánto tiempo necesite, pero de verdad gracias a quienes me apoyan y están ahí”, mencionó.