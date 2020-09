Tras su éxito en 'MasterChef' y TV Azteca, así cambió la vida de Melissa

View this post on Instagram

BROWNIES u2665ufe0f Gluten-free u274cud83cudf3e Esta receta esta increu00edble ud83eudd29 se que les encantaru00e1 ud83eudd70, lo que empezu00f3 como una prueba experimental ud83euddearesultu00f3 en una maravilla chocolatosa ud83cudf6b y obvio deliciosa ud83dude0f. No me puedo guardar la receta solo para mi ... asu00ed que va ! Brownies gluten free ud83dude0c 1/3 tz harina(polvo) arroz grano largo americano 1/2 tz harina (polvo) de almendra 3 cdas de cocoa 1/3 azu00facar mascabada 1 pizca sal 2 cdas crema de cacahuate 2 cdas aceite de coco 1 cdta vainilla 100 g chocolate amargo derretido 2 pz huevo Opcional : azu00facar glass para decorar Proceso ud83dude09 1. En un bowl agregar el aceite de coco, la crema de cacahuate, la vainilla y el azu00facar mascabada. Batir con la ayuda de un globo incorporar y verter los huevos uno a uno hasta que la mezcla estu00e9 homogu00e9nea. 2. Derretir el chocolate en intervalos de 20 seg en el microondas hasta derretir ( o a bau00f1o Maru00eda ) 3. Agregar a la mezcla los secos ( harina de arroz, harina de almendra, cocoa y sal ). 4. Au00f1adir el chocolate derretido 5. Con aceite de coco engrasar el molde y espolvorear con cocoa para evitar que se pegue el brownie 6. Por u00faltimo hornear a 180 C por 15-20 min Enfriaru2744ufe0f/ decorar con azu00facar glass y disfrutar ud83dude0d #recetassaludables #receta #recetasfaciles #recetabrownie #brownie #glutenfree #glutenfreebrownies #arroz #consumearroz #consumearrozusa