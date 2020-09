:¿Adiós a 'Hoy'? Galiea Montijo 'explota' y arma tremendo berrinche a productora: "No me calles"

Ciudad de México.- Galilea Montijo se dejo llevar en el programa Hoy al 'explotar' en contra de la productora, Magda Rodríguez, por haberla callado durante la dinámica, 'Canta la Palabra', armando un berrinche pidiendo que no la podían callar.

Montijo durante su interpretación de Cómo Te Voy a Olvidar de Los Ángeles Azules fue interrumpida pues el tiempo límite ya lo había excedido y aún no decía la palabra, por lo que continuó mientras le seguían avisando con el tema Matalas que ya parara lo que bromeó después.

A mí no me andes callando, a mí no me andes calles, porque me faltaba la yo", dijo Galilea viendo hacia arriba.