Adiós 'Hoy': Tras 28 años en Televisa, polémico conductor llega a 'Sale el Sol' y destroza a 'VLA'

Ciudad de México.- El actor y comediante Gustavo Munguía, quien formó parte de las filas de Televisa y TV Azteca durante años, apareció en el matutino de Imagen TV Sale el Sol y causó furor.

El comediante, quien creó su personaje 'Paul Yester', inició su carrera en Televisa en 1002 y luego se fue al Ajusco, donde estuvo algunos años. Posteriormente volvió a Televisa y estuvo por décadas en exitosos programas cómicos como La hora pico.

Lee también: Desde Televisa, exconductor de TV Azteca destroza a Alatorre y hunde a 'Hechos'

También formó parte del elenco del programa Hoy, sin embargo, una vez más regresó a TV Azteca en 2018 para incorporarse al matutino Venga la Alegría, del cual eventualmente también salió.

El talentoso actor acababa de visitar de nueva cuenta el foro de Hoy hace unas semanas, sin embargo, al parecer ya tiene nueva casa. Munguía se presentó este viernes 18 de septiembre en el matutino Sale el Sol, donde fue presentado con un video de su trayectoria y aplausos.

A post shared by HOY (@programahoy) on Aug 18, 2020 at 9:59am PDT

View this post on Instagram

En su llegada, caracterizado como el mesero 'Paul Yester', el comediante montó un 'sketch' con Carlos Arenas, uno de los conductores; a quien le confesó que "no tenía trabajo" y sugirió quitar a Roberto Carlo para que le dieran el espacio, a manera de broma.

Podría interesarte: Golpe a Chapoy: En su regreso a Televisa, Lucero humilla a 'Ventaneando' de esta forma

Ay qué gusto. Estoy buscando trabajo señor, esque no sale nada y quería ver si aquí me dan algo. ¿Hoy no vino Roberto Carlo? ¿No habrá chance de que me meta en su lugar? Ya hice casting con el productor y me dijo que claro que sí", dijo mientras los demás reían y aplaudían.