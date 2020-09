Bajo la lluvia: Érika Zaba comparte divertidas fotografías en redes sociales

Ciudad de México.- La integrante del grupo OV7, Érika Zaba, se encuentra más qué feliz disfrutando de la lluvia y lo comparte a sus fans mediante redes sociales.

La cantante publicó recientemente varias fotografías a través de su cuenta de Instagram, en la que se puede apreciar con un 'bodysuit' verde, posando a la cámara bajo la lluvia.

Lee también: Golpe a Chapoy: En su regreso a Televisa, Lucero humilla a 'Ventaneando' de esta forma

Zaba escribió en su post:

Hoy esperábamos un día soleado, y teníamos ya todo listo. Pero el día nos tenía un mejor plan y una sorpresa... hacer algo que hace años no hacíamos. Bailar bajo la lluvia!!!! Y créanme que me remontó a mi infancia donde jugar a mojarte era el mejor plan.... no hay edad para conectar con lo más básico".