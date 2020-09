Carlos Trejo afirma haber ayudado a Xavier Ortiz con 100 mil pesos para pagar sus deudas

Ciudad de México.- El cazafantasmas, Carlos Trejo, arremetió en contra de la exesposa de Xavier Ortiz, además de asegurar que él lo apoyó con 100 mil pesos, para superara la crisis que pasaba luego de su accidente en 2011.

No se me hace ético que muchas personas digan que lo apoyaron en el accidente, eso es una verdadera mentira”, dijo.

Fue en redes sociales, donde arremetió en contra de aquellas personas que aseguraban haberlo ayudado cuando en realidad no hicieron nada, solo colgarse del problema.

En alguna ocasión Xavier llegó a un evento de Aventurera, venía en muletas, yo me acerqué y platiqué con él, y efectivamente estaba en una situación muy dura. Yo me atrevía prestarle una cantidad y le dije que no era un préstamo, que era una forma de apoyarlo, en total lo que le entregué fueron 100 mil pesos”, dijo.