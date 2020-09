Cecilia Galliano revela si retomaría su relación con Mark Tacher tras 5 años en soltería

Ciudad de México.- La guapa actriz, Cecilia Galliano, habló acerca de sus soltería recientemente, pues han pasado muchos años desde su última relación, la cual fue con el actor, Mark Tacher.

Ante esto, la famosa actriz de teatro y televisión, contó al programa, De Primera Mano, si es que estaría dispuesta a limar asperezas con Mark, retomando nuevamente su amor con él.

Yo la verdad no le he hecho mucho caso a la sociedad, tuve una hija de soltera, después me casé, me divorcié, yo le hago más caso a lo que realmente siento, quiero y de la ultima vez que me separé, con mi última pareja, que fue Mark, decidí estar sola", contó Cecilia.