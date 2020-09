Cecilia Galliano sorprende al anunciar que compartirá cuadro con María José Suárez y La Barby Juárez

Ciudad de México.- La presentadora, Cecilia Galliano, María José Suárez y boxeadora, Mariana 'Barby' Juárez, mediante una entrevista informaron que se encuentran estreno con lanzamiento de su show en línea.

Solteras en Cuarentena será una puesta cómica en la cual estas tres mujeres se reunirán para contar algunas experiencias durante su aislamiento, y que tal les ha ido en el amor.

Al principio tenía la idea de crear un concepto de soltera a los 40, sin embargo después surgió algo más completo sobre un monólogo, donde habrá mucha improvisación.

staba platicando con Ceci Galliano en la cuarentena y me dijo 'tenemos que hacer algo' y me dijo que tenía la obra de 'Soltera a los 40' y que la rehicieramos y surgió algo padrísimo, ya no es un monólogo, sino algo muy completo", agregó.