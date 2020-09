A días de su trágica muerte, querida actriz de Televisa da desgarrador adiós a su padre

View this post on Instagram

Gordito y al final como siempre te saliste con la tuya, moriste en casa como queru00edas, en estos tiempos de pandemia se hizo algo sencillo y significativo como te gustaba, muy tu00fa. Todos tus hijos, tus nietos, tus hermanos, tus amigos y vecinos estuvieron acompau00f1u00e1ndote. Me decu00edan cosas tan lindas tuyas, me hiciste sentir muy orgullosa de ser tu hija, quu00e9 bonito todo el amor que sembraste, el du00eda de hoy dio muchos frutos papu00e1, recibu00ed una mensaje de una chica en Malinalco que decu00eda que le habu00edas dado una cu00e1tedra para sembrar semillas de u00e1rboles frutales. Gordito lindo que tengas el mejor de los viajes, gracias por tu compau00f1u00eda y por tu generosidad. TE AMO PAPu00c1 se que nuestras almas se volveru00e1n a encontrar en algu00fan momento. Entonces te abrazaru00e9. #descansaenpaz #teamamos #luz #gracias