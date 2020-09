Golpe a 'VLA': Querida actriz de Televisa se une al elenco de 'Hoy' y el público enloquece

View this post on Instagram

Hoy nos acompanu0303ou0301 @alejandraroblesgil quien interpreta a Maru00eda Josu00e9 Cantu00fa en @imperiodementirasof u00a1No te puedes perder este su00e1bado el programa especial de esta espectacular historia a las 9 pm por #LasEstrellas! u2b50ufe0f