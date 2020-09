Maribel Guardia recuerda la vez que estuvo al borde de la muerte a causa de una rara enfermedad

Ciudad de México.- La actriz, Maribel Guardia, mediante una entrevista para el programa Ventaneando, relató las dos veces que se ha encontrado cerca de la muerte, en las cuales en una ocasión se encontraba con Julián Figueroa.

En su relato mencionar que una vez quedó paralítica a causa de una extraña enfermedad en el cerebro, sin embargo con el paso del tiempo pudo salir adelante y volver a caminar.

Una vez me dio como una embolia cerebral, me quedé paralítica, y sin hablar y la verdad nunca supe que era... Una vez casi me ahogo con Julián en Acapulco, cuando nos llevó una ola, esa vez sentí que volví a nacer", dijo.