¡Otra desgracia! Actriz del Señor de los Cielos confiesa padecer una extraña enfermedad

Ciudad de México.- La actriz, Thali García, mediante una entrevista con al cantante, Karla Díaz, en el programa Pinky Pomise, confesó que padece una terrible enfermedad, por lo que pidió a muchas mujeres que se cuiden.

En su relato menciona que dicho padecimiento se dio luego de realizó dos cirugías de busto, una para aumentar su talla y la última para retirarlos.

Me aumenté el busto cuando tenía 20 años, la verdad no lo hice por gusto era como una presión social terrible porque todas las actrices de esta televisora donde pasé ocho años (Telemundo) estaban operadas, era casi, casi, que si no tienes implantes no eres guapa y no te van a contratar... y la verdad es que sí me funcionó”, dijo.