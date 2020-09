Paty Manterola reaparece y deja en shock con fuerte revelación tras la muerte de Xavier Ortiz

Ciudad de México.- Patricia Manterola reapareció públicamente durante la entrevista que brindó para el matutino de Telemundo Un Nuevo Día, y visiblemente conmovida por el deceso de su expareja y compañero de grupo Garibaldi, Xavier Ortiz, reveló que ella también ha tenido episodios muy fuertes de depresión.

Al ser cuestionada por la trágica muerte del que fuera su pareja sentimental por varios años, la cantante y actriz de Televisa explicó:

Saben el cariño, pero sobre todo el respeto tan inmenso que nos tuvimos Xavi y yo, independientemente de que nuestra relación de pareja terminó pues ya hace más de 16 años y precisamente por ese respeto a él, a su familia, a sus seres queridos, a su hijo, es que siento que mis comentarios, mis palabras no tienen mucha importancia y por eso me he mantenido muy prudente y al margen de esta situación dolorosa para muchos".

Posteriormente, la artista reveló que al igual que Ortiz, ella también ha experimentando momentos de depresión muy fuertes, aunque afortunadamente ha contado con la suerte de tener herramientas y ayuda profesional que la ayudan a salir de esos momentos tan difíciles.

"El año pasado después de que se muere mi papi, mis emociones estaban a flor de piel, y noté que esos meses siguientes, esos días de cada mujer, pues eran demasiados profundos, las emociones eran muy fuertes, y en mi visita a mi doctor de rutina, yo pensaba que era por mi papá", dijo.

Me abro con mi doctor por primera vez y le digo que desde siempre yo recuerdo que he tenido periodos irregulares, y siempre hay ciertos días que la paso fatal, y entonces me empieza a cuestionar ciertas cosas, y me dice: 'Paty eso no es normal, vamos a hacerte un panel completo de tus hormonas', y descubrí precisamente que no era normal, y que tenía yo un desbalance hormonal, muy grande, que gracias a Dios me estoy tratando".