Pegada a la pared, Sol Pérez deslumbra ante la cámara al lucir espectacular

Buenos Aires, Argentina.- La 'Chica del clima' argentina, Sol Pérez, por medio de su cuenta de Instagram compartió una llamativa imagen en la cual se le pudo ver con un atuendo deportivo.

Y es que dichas prendas forman parte de su día a día, al afirmar que le parece una ropa muy cómoda, por lo que después de entrenar también las utiliza.

Podría interesarte: Golpe a Chapoy: En su regreso a Televisa, Lucero humilla a 'Ventaneando' de esta forma

Me encanta usar calzas para todo! Siempre combino estilos que me gustan en los outfits, y las calzas son una de las prendas que más uso, no solo para entrenar sino para sentirme cómoda en casa", escribió.