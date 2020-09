¡Por fin! Tras triunfar en 'Survivor', Ximena Duggan confiesa si se une a 'Exatlón'

Ciudad de México.- En una entrevista para el canal de YouTube Vaya Vaya TV, Ximena Duggan tuvo la oportunidad de aclarar los rumores que existen sobre una posible llegada a la nueva temporada de Exatlón México.

Durante la plática exclusiva con Gerardo Escareño, la subcampeona de Survivor México desmintió esta versión, aunque no descartó la posibilidad de una incorporación a un nuevo reality show en TV Azteca.

No sé de dónde se está filtrando eso, no entiendo, me están preguntando todo el tiempo que si voy a entrar a Exatlón. Al menos yo no sé nada", mencionó la baterista.