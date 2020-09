'Quico' narra cómo fue el último encuentro con 'Don Ramón' antes de su lamentable partida

Ciudad de México.- El actor, Carlos Villagrán, mejor conocido como 'Quico', mediante una entrevista con la hija de Ramón Valdés recordó el encuentro que tuvo con el comediante, días antes de su muerte.

En su relato, el histrión señala que tuvo la iniciativa de ir a verlo debido a que sabía que no estaba bien de salud, por lo que temía que sería la última vez que lo viera, por lo que decidió ir al hospital donde se encontraba.

Podría interesarte: Golpe a Chapoy: En su regreso a Televisa, Lucero humilla a 'Ventaneando' de esta forma

Lo fui a ver porque yo tenía un compromiso para ir a trabajar a Bolivia y Perú. Lógicamente, yo sabía que estaba muy enfermo y me fui a despedir de él en el Hospital Santa Elena”, dijo.

Y es que para 1988, él tenía muchos compromisos alrededor del mundo, por lo que no dudó en darse un tiempo para despedir a quien fue su amigo, después de su salida del Chavo del 8.

Lee también: Hermana de Xavier Ortiz cuenta por qué Sergio Mayer fue a reconocer el cuerpo del exGaribaldi

Villagrán menciona que al llegar al lugar sintió mucha tristeza al ver como a su amigo lo consumía la enfermedad, pues estaba postrado en una cama y muy delgado.

A lo cual él me dijo ‘ya, no llores cachetón. Allá te espero’. Le digo ‘¿allá con el Señor?’. ‘No te hagas el tonto, allá abajo’, me respondió”. aseveró.