Said P y otros integrantes de 'Guerreros 2020' son acusados por agredir a familiar de los Capetillo

Ciudad de México.- El pasado jueves 17 de septiembre, salió a la luz la denuncia que Eduardo Capetillo Jr. realizó a través de redes sociales, acusando que su primo, Raúl Díaz y su esposa fueron agredidos físicamente por 9 personas, de entre ellos algunos integrantes del reality show de Televisa, Guerreros 2020.

No obstante, recientemente se Raúl y su esposa se presentaron en el programa de espectáculos, De Primera Mano, donde contaron lo sucedido, señalando como responsables, principalmente a Said Pichardo, mayormente conocido como Said P., Brandon Castañeda y a Agustín Fernández, además de las guaruras de Said.

Estábamos en el restaurante La Cantina 20 en Artz Pedregal. Llegamos a las 10:00 horas, tomamos una copa de vino y estuvimos en el lugar una hora, fuimos a pagar la cuenta y empiezo a oír de mi lado izquierdo que hay un problema".

Cuando volteo y veo el problema, mi reacción es ver para atrás y levantarme. En ese momento, me llegaron unos tipos y me comienzan a golpear", contó Raúl.

Tras ser agredido hasta por 9 personas, Díaz y su esposa buscaran proceder legalmente contra Said y los involucrados, pues hubo amenazas con arma de fuego e incluso señalaron que una persona llegó a ver que los famosos ingirieron cocaína en el baño del lugar.

Con información de: De Primera Mano