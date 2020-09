Salma Hayek muestra la diferencia entre el ahora y hace más de 20 años atrás

View this post on Instagram

2020: More than 20 years after my last post. Ready for the weekend! Have a great #Friday! u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 #2020: Mau0301s de 20 anu0303os despueu0301s de la foto de ayer. Lista para el fin de semana! Que tengan un buen #viernes!