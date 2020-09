Sharis Cid confiesa qué es lo primero que hará luego de superar al Covid-19

Ciudad de México.- Durante una entrevista exclusiva para Sale el Sol, la actriz mexicana, Sharis Cid, tuvo la oportunidad de compartir detalles de la última prueba a la que sometió, misma que arrojó negativo a Covid-19.

A post shared by Sharis (@shariscid) on Sep 10, 2020 at 11:49am PDT

View this post on Instagram

En dicha plática, la exintérprete de Televisa externó su alegría por superar a este virus, además de que explicó cómo fue que vivió su recuperación desde que se contagió a finales del pasado mes de agosto.

Lee también: Golpe a Chapoy: En su regreso a Televisa, Lucero humilla a 'Ventaneando' de esta forma

No dejé de hacer ejercicio, me dio demasiada hambre, fue algo bien raro, no sé si por el encierro. Me aventé varios kilitos, pero no perdí el olfato ni el gusto", mencionó la Cid.