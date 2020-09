"Sirven para poder cantar": Lucero revela uno de sus secretos más ocultos arriba del escenario

Ciudad de México.- La cantante, Lucero, mediante un video publicado en su canal de YouTube, recordó la vez que le hicieron unos audífonos a su medida con el fin de que se sintiera cómoda en el escenario.

Se les llaman in-ear, y están hechos a medida de cada quien; por ejemplo a mí me hacen unos audífonos a mi medida que no le van a quedar a otros cantantes, a nadie más, porque se hacen con un molde de cera y queda perfecto a tu tamaño", dijo.

Podría interesarte: Golpe a Chapoy: En su regreso a Televisa, Lucero humilla a 'Ventaneando' de esta forma

En su relato menciona que le han servido para poder cantar y escucharse, pues el ingeniero en audio es el que siempre está apoyando con las letras de determinadas canciones.

Lee también: Hermana de Xavier Ortiz cuenta por qué Sergio Mayer fue a reconocer el cuerpo del exGaribaldi

Por último mencionó que algo que no le gustaba es que no pudiera escuchar a su público, por lo que después pidió que colocaran el sonido ambiental, con el fin de poder interactuar.

Te tienes que acostumbrar a no escuchar nada afuera, no oigo bien a la gente que me habla, pero yo pido que me pongan el sonido ambiental para poder interactuar con el público", finalizó.