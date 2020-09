Tras divorciarse de Paulina Rubio, 'Colate' expone su relación con la ex de Alejandro Sanz

Ciudad de México.- La cantante Paulina Rubio, estuvo casada de 2007 a 2014 con el español Nicolás Vallejo-Nágera, quien mejor es conocido como 'Colate', pero debido a diferencias personales decidieron terminar con su relación y aplicar al divorcio. Sin embargo, últimamente han salido rumores sobre una supuesta relación con Raquel Perera, la recién exesposa de Alejandro Sanz.

Y en esta ocasión, 'Colate' no soportó más y rompió el silencio ante los chismes, por lo que habló abiertamente de su relación con Raquel y aclaró toda duda entre los internautas.

Por otro lado, también aprovechó la oportunidad en el reflector para anunciar muy emocionado sobre su debut como conductor en un programa de espectáculos junto a Verónica Bastos, quien recientemente decidió salir del programa de Telemundo Suelta la Sopa.

Sin embargo, cuando se le preguntó al ex de la Chica Dorada sobre los problemas que ha debido afrontar la cantante, se comportó como un buen caballero:

Efectivamente como dices, es la madre de mi hijo y la respeto, pero bueno, si alguna vez sale algo ya veremos lo que ocurre, no es algo que todavía me haya planteado, pero también te digo que ojalá que no ocurra porque espero que no se meta en ningún lío del que haya qué hablar".