Tras fracasar en 'Guerreros 2020', Ferka se despide del reality de Televisa con este mensaje

Hoy terminu00f3 una gran aventura, Gracias @magdaproducer , gracias @andy___rodriguez por invu00edtame hacer parte de #guerreros2020 Me llevo el corazu00f3n retumbando de amor , de amor de la producciu00f3n, de mis compau00f1eros y de los mini guerreros que noche a noche nos vieron. Gracias @elzaraguilar por #ladyferka por tus divertidas narraciones y profesionalismo. En esta aventura me superu00e9, me divertu00ed, di todo de mi en cada circuito, aquu00ed encontru00e9 el amor ( salu00ed ganadora) por estar a lado del arrebatado @estradac11 y por el amor tan grande que me dieron como #mamu00e1leona Me tocu00f3 la mejor manada ud83eudd81u2728ud83dudcabAgradecida infinitamente por las muestras de amor ud83dudc93COMPER Y recuerden #abranseperras ud83dude09ud83eudd81u2665ufe0fu2728ud83dudc7f Gran final! To be continue ... esperemos season 2. #guerreros2020 #teamferka #ferkawers #amonosricky #blessed