Tras su relación con Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez impacta al lucir de esta forma

Amo mi pau00eds como Mexico ud83cuddf2ud83cuddfd no hay dos su cultura,tradiciones,gastronomu00eda y su Mu00fasica con un buen Tequila o un Mezcal en nuestras celebraciones hace que seamos u00fanicos, pau00eds extraordinario lo mejor de todo es su gente !!! Viva Mu00e9xico ud83cuddf2ud83cuddfd !!!!