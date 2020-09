Zoraida Gómez relata los problemas que ha tenido que enfrentar tras dar a luz

Ciudad de México.- La actriz, Zoraida Gómez, mediante sus redes sociales, relató la complicaciones que ha sufrido tras convertirse en madre, pues asegura que los primeros días no han sido fáciles.

En su relato mencionar que la baja de leche ha sido lo más difíciles pues a veces siente que los pechos le van explotar por la gran cantidad que carga.

De los procesos más dolorosos que he vivido es la baja de leche. Yo no les puedo decir, yo me quería morir… Nada más hay que tener paciencia y cuando llegue ese momento de la baja de leche saber muy bien qué hacer. Sí es muy doloroso, pero aguantas dos días y la libraste. Sientes literalmente que las bubis te van explotar. Esto también va a pasar, es doloroso el proceso, pero al final tienes que hacerlo porque es muy importante la conexión que tienes con tu bebé”, dijo.