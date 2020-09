Adal Ramones revela que su hija podría ser aprendiz de un ganador del Oscar

View this post on Instagram

@paolaramones escribe y dirige este #cortometraje de 3:33u201d donde la #reflexion es; Quienes fuimos y ahora que debemos hacer para salir cambiados. Un bello mensaje #acapulco #shortfilm #film #2020 Produccion: @vertebradetiburon Musica: @chemafriascanciones @onecr #filmschool #student