David Zepeda cumple 48 años en medio de la polémica y el éxito en Televisa

Ciudad de México.- David Anastasio Zepeda Quintero estudió la carrera de Derecho en la universidad de Sonora como condición de sus padres para dedicarse a la actuación.

Concluyendo sus estudios, David se mudó a la ciudad de Boston donde también cursó la carrera de Ciencias Políticas e inglés y más tarde regresó a México para desempeñar su labor de abogado, pero al darse cuenta de su pasión por la televisión inició su profesión actoral en 1999.

Aunque recibió su primera oportunidad en TV Azteca, fue en Televisa donde ha desempeñado los grandes papeles de su carrera, siendo Carla Estrada la encargada de lanzarlo al estrellato como villano en la telenovela Sortilegio al lado de Jaqueline Bracamontes y William Levy.

Tras la afortunada apuesta de Carla Estrada, Zepeda llamó la atención de varios productores y después de su segundo papel antagonista en la telenovela Soy tu Dueña con Lucero y Fernando Colunga.

Así se perfiló como uno de los actores favoritos de la televisión, compartiendo protagónicos al lado de las mejores actrices del momento como Sandra Echeverría, Angelique Boyer, Ariadne Díaz y Aracely Arámbula, entre otras.

Aunque se ha destacado como una persona sumamente profesional, David no ha escapado a los escándalos del medio y se vio envuelto en el ojo del huracán cuando se filtró su primer video íntimo en 2017 donde aparece sin ropa en una cama. Al respecto, el actor reveló cómo le afectó el difícil episodio.

Fue mi responsabilidad totalmente y eso sí me afectó un poco, mis padres, mis hermanas y mi hermano son sumamente abiertos y maduros en ese sentido y me apoyaron como su hermano, mis padres ni se diga, pero si con mis sobrinos si me daba muchísima pena la verdad".