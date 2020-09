Del corazón: Treasure hace comeback con 'I Love You' y su video obtiene millones de vistas

View this post on Instagram

ud2b8ub808uc800uc640 ud568uaed8 uac15ub82cud55c #ILOVEYOUChallenge ub85c ub728uac81uac8c uace0ubc31ud558uc138uc694!ud83dudc8eud83dudc95 u2800 u2764ufe0fucc4cub9b0uc9c0 ucc38uc5ec ubc29ubc95u2764ufe0f ud2f1ud1a1uc5d0uc11c ud2b8ub808uc800uc758 u2018uc0acub791ud574u2019uc5d0 ub9deucdb0 ucda4ucdb0uc8fcuc138uc694! #ILOVEYOUChallenge #uc0acub791ud574ucc4cub9b0uc9c0 ud574uc2dcud0dcuadf8uc640 ud568uaed8 ud2f1ud1a1uc5d0 u2018uc804uccb4 uacf5uac1cu2019ub85c uc601uc0c1 uc5c5ub85cub4dcud558uba74 ucc38uc5ec uc644ub8cc! *uc678ubd80 SNSub85c uacf5uc720 uc2dc ub2f9ucca8 ud655ub960uc774 ub354uc6b1 ub192uc544uc9d1ub2c8ub2e4! u2800 u2764ufe0fucc4cub9b0uc9c0 uae30uac04 ubc0f ub9acuc6ccub4dcu2764ufe0f ud2b8ub808uc800uc758 ub728uac70uc6b4 uac10uc131uc744 uac00uc7a5 uc798 ud45cud604ud55c ucc4cub9b0uc9c0ub97c ud574uc8fcuc2e0 5ubd84uaed8 TREASURE [THE FIRST STEP : CHAPTER TWO] uc0acuc778 CDub97c ub4dcub9bdub2c8ub2e4! -ucc4cub9b0uc9c0 uae30uac04 : 2020. 9. 19 (ud1a0) uc624ud6c4 12uc2dc ~ 2020. 9. 26 (ud1a0) uc624ud6c4 23uc2dc 59ubd84(KST) -ub2f9ucca8uc790 ubc1cud45c : 2020ub144 9uc6d4 30uc77c (uc218) (uac1cubcc4 uc5f0ub77d uc608uc815) u2800 *ucc4cub9b0uc9c0 uae30uac04 uc804 uc601uc0c1uc744 uc5c5ub85cub4dcud558uc2e0 ubd84uc740 ucc38uc5ec uae30uac04 ub0b4 ud55c ubc88 ub354 uc5c5ub85cub4dcud558uc154uc57c ucc38uc5ecuac00 uc778uc815ub429ub2c8ub2e4. u2800 u25b6ufe0f #ILOVEYOUChallenge : https://vt.tiktok.com/ZSafPMs6/ u2800 #TREASURE #ud2b8ub808uc800 #uc0acub791ud574 #2ndSINGLEALBUM #THEFIRSTSTEP_CHAPTERTWO #ILOVEYOU #ILOVEYOUChallenge #uc0acub791ud574ucc4cub9b0uc9c0 #DanceTutorial #TikTok #ILOVEYOUChallengeOnTikTok #YG