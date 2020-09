Exactor de Televisa estremece las redes al anunciar inicio de 'holocausto' en EU

View this post on Instagram

Mensaje de #kunobeckerud83dudc49ud83dudc49ud83dudc49ud83dudc49ud83dudc49ud83dudc49ud83dudc49ud83dudc49 Posible holocausto latino? 2020 extirpan uu0301teros a mujeres inmigrantes, en centros de detenciou0301n #latinos #unidos pisotean a Mexicanos. Niu00f1os en jaulas, nos llaman violadores, asesinos y ahora esterilizan a mujeres inmigrantes sin su consentimiento. Que es u00e9sto? La Alemania NAZI?