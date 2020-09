¡Guapísima! Curvy Zelma roba miradas de sus fans con espectacular atuendo

View this post on Instagram

CurvyFashionTiPu2728 Me gustan mucho las diademas pueden elevar cualquier look dau0301ndole un toque femenino y mau0301s arregladito. Atreu0301vete por colores alegres como este amarillo con aplicaciones en plata. lograrau0301 levantar todas las prendas bau0301sicas, volvieu0301ndolas visualmente mau0301s atractivas. Diadema u2728 @rosaalamexicanamx u2728 Vestido @gabace_ Este tipo de vestido puedes utilizarlo de mil maneras ademau0301s el corte es muy favorecedor es de esos pegaditos pero sueltos que marcan lo que tienen que marcar y ya!. Las mangas grandes le dan estilo y en lo personal me encantan lo vuelven mau0301s moderno y no pasarau0301 de moda un vestido de estos. lo que lo elevarau0301 o lo volverau0301 mau0301s casual sin duda serau0301n los accesorios y zapatos que eligas para hacerlo mau0301s del diario o mau0301s arreglado . Pidan CURVYDESCUENTO. #curvyzelma #curvylovers #loquiereslotienes #ootd #beauty #fashion