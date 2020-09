Hilda Aguirre revela que hará si llegara a contagiarse de Covid-19 a sus 72 años

Ciudad de México.- La actriz, Hilda Aguirre, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, habló del brote de Covid-19 que se vive en el país, al informar qué es lo que hará en dado caso de contagiarse.

Sé, a mi si me da el Covid no voy dejar que me intuben, , primero me tomo un buen licuado de pastillas para dormir, me maquillaría y toda la cosa para que me vean bonita. Pero yo me siento bien y espero no tener tomarme nada para que duerma en paz (risas)”, dijo.