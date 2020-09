¡Irreconocible! Carmen Salinas revela imágenes de su juventud; checa su trayectoria

View this post on Instagram

Siento una gran tristeza saber que mau00f1ana cumpliru00eda au00f1os quien fuera mi esposo y padre de mis hijos. Quien fuera un gran Esposo. Padre y increu00edble Pianista Pedro plascencia, por siempre viviru00e1 en mis recuerdos cariu00f1osos y mis oraciones Que en paz descanses. CS