'La Chilindrina' admite que le gustaría arreglar sus diferencias con Florinda Meza

Ciudad de México.- La actriz, María Antonieta de la Nieves, mediante una entrevista para el programa Sale el Sol, reveló que la muerte de su esposo le ha cambiado la vida, por lo que ahora asegura que le gustaría arreglar sus problemas con otras personas.

Y es que en su mensaje confesó que ella ya está libre de todos rencores con la actriz Florinda Meza, por lo que desea muy pronto poder solucionar sus diferencias y dialogar.

Por ello, 'La Chilidrina' confiesa que de encontrarse a 'Doña Florinda' en la calle, sería capaz de saludarla y olvidar todos los rencores del pasado.

Cabe recordar que ella en el pasado confesó que la viuda de 'Chespirito' había sido muy grosera con ella y con la producción cuando se grababa el programa, por lo que desde entonces le guardaba cierto rencor.

Llegó a lastimar a muchas personas del equipo, desde directos, camarógrafos, hasta directores de cámaras, les gritaba que no eran nadie y que no sabían su trabajo. Era muy prepotente y Roberto no hacía nada porque estaba cegado por ella y entendía solo que ella decía”.