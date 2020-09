"Lárgate de TV Azteca": Tras 14 años en 'VLA', traicionan al aire a Tábata Jalil y la destrozan

Ciudad de México.- La reportera y conductora de Venga la Alegría, Tábata Jalil, fue blanco de fuertes críticas este viernes en redes sociales y usuarios exigieron su salida del matutino de TV Azteca tras 14 años al aire.

Como todos los viernes, llegó la hora de que el equipo perdedor de la semana de la sección 'Sin Palabras' cumpla su castigo, sin embargo, ya van varias semanas que la presentadora se 'salva' y alguien más ocupa su lugar injustamente, lo que no fue pasado por alto en redes.

Lee también: Adiós 'Hoy': Tras 28 años en Televisa, polémico conductor llega a 'Sale el Sol' y destroza a 'VLA'

A post shared by Tabata Jalil (@tabatajaliloficial) on Sep 12, 2020 at 11:24am PDT

View this post on Instagram

El equipo favorito, conformado por Cynthia Rodríguez, Ricardo Casares, Ismael 'El Chino', Sergio Sepúlveda y Tábata Jalil, perdió esta semana por lo que le tocó recibir algunos 'pastelazos' a la cara, sin embargo, quien no se hizo presente en el foro fue Tábata.

Incluso, hasta su compañera Anette Cuburu lo notó, por lo que la exhibió al aire. Aunque estaba fuera del cuadro, se pudo escuchar cuando dijo:

Podría interesarte: TV Azteca hunde a Televisa: Filtran nuevos coaches de 'La Voz' y confirman regreso de 'Survivor'

Usuarios estallaron contra la conductora, pues además de criticar su actitud, aseguran que tiene privilegios en el programa y ya no quieren verla jugar, ya que "siempre pone excusas" y no cumple el castigo de cada semana.

¿Y la chillóna de Tábata qué? No es justo... antes me caía bien ahora ya no", "Ya no dejen jugar a Tábata, estamos hartos de ella", "Anette te entendemos, da coraje que Tábata siempre busque un pretexto para no estar en los castigos", "Ya saquen a Tábata y pongas castigos mas rifados", "¿Ahora con que pretexto salió Tábata? ¿qué esperan para sacarla del programa?", "¿Qué onda con 'Doña pretextos Jalil'? Sus compañeros con "castigo" y ella en la playa, tiene ciertos privilegios y todo le perdonan", "Lárgate ya de Azteca, pésima actitud".