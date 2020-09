"Algún karma estaré pasando": Salvador Zerboni fue acusado de ladrón en un aeropuerto

Ciudad de México.- A través del programa Laura: Sin Censura, de Unicable, el famoso actor Salvador Zerboni reveló un poco sobre sus amores y cuando Laura le pregunta sobre si ha tenido amores fugaces, Zerboni reveló que jamás ha tenido un romance fugaz, ni siquiera en una 'noche de copas'. Incluso declaró que no son las copas las que te hacen actuar así.

Zerboni inició su carrera en 2003 con la producción chilena Machos y debutó en México con RBD: La Familia bajo el personaje de 'Daniel' y más adelante, al participar en producciones como La Reina del Sur junto a Kate del Castillo y Abismo de Pasión con Angelique Boyer y David Zepeda, se convirtió en uno de los antagonistas de telenovela más famosos.

Te podría interesar: ¿Se va a TV Azteca? Tras romance en 'Hoy' y 10 años en Televisa, actor pierde su exclusividad

Salvador comentó que actualmente no tiene pareja y hacía cuatro o cinco meses que su última relación había terminado de una forma muy extraña, ya que la chica no contestaba sus llamadas y cuando finalmente respondió le dijo que no quería hablar porque quizá regresaba con él, a lo que el actor dijo "bueno, pues dime cuándo terminamos".

Además, cuando tocaron el tema de los "escándalos", tanto la conductora como él, estuvieron de acuerdo en que "Dios le da sus batallas a los más fuertes" y esa es la razón por la que siempre se encuentran metidos en los chismes. Sin embargo, Salvador también comentó que uno de los rumores que más recuerda es la vez que lo acusaron de "robarse unos calzones".

Lo sufrí porque yo tenía una obra de teatro que llegaba, estaba en el aeropuerto de Monterrey, me cambiaban de vuelo y yo no entendía nada, luego me enteré que había sido una revista barata que había pagado para que me metieran en un chisme".

Lee también:Golpe a 'Hoy': Tras 16 años en TV Azteca y fracaso en Televisa, conductora 'regresa' a 'VLA'

Por otro lado, Laura le preguntó al actor sobre su "primer amor", comentó que tenía aproximadamente 15 años, cuando conoció el amor por primera vez y aún recuerda a su exnovia con mucho cariño.

Fuente YouTube @Unicable