Angela Aguilar lanzará a la venta una muñeca con todas sus características físicas

Ciudad de México.- La cantante, Ángela Aguilar, mediante una entrevista informó que lanzará su propia muñeca, con el fin de acercar a las niñas hacia la cultura mexicana, así como las raíces latinas.

Por ello, busca que se eliminen todos los estereotipos de belleza, al agregar todas sus 'imperfecciones', así como cicatrices, pues las otras muñecas comerciales siempre están perfectas.

No se parece en nada a una Barbie, porque así no soy yo. Tiene la nariz chiquita, los ojos como los tengo yo; me escasearon completamente. Es una ‘mini Angelita’”, expresó.