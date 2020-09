Ari Telch revela cómo es su relación con su hija y se niega a opinar sobre Ninel Conde

Ciudad de México.- El actor Ari Telch habló sobre cómo es su relación con su hija Sofía, fruto de su pasado matrimonio con Ninel Conde, sin embargo, prefirió no brindar opiniones respecto a las polémicas en las que está envuelta su expareja.

El intérprete compartió que él y su hija han pasado el confinamiento en Cuernavaca, y externó sentirse afortunado por poder estar en un sitio donde cada uno puede tener su espacio.

Estamos en Cuernavaca en un conjuntito… ella tiene su recámara y yo la mía, estamos juntos a ratos, y si ella se quiere salir a nadar pues se sale a nadar, yo me salgo a hacer ejercicio, no es afortunadamente lo que le sucede a una gran cantidad de mexicanos, que comparten espacios muy pequeños, donde es muy difícil tener privacidad, entonces esto del encierro provoca problemas", detalló.

A la pregunta sobre si es un padre consentidor, Telch confesó:

Sí… me vale, ya recibieron su educación, les procuraste una educación, entonces ya que se rasquen con sus propias uñas y como todo padre tienes encuentros y desencuentros, pero hay mucho amor, yo soy muy tolerante, no tengo problemas…".

De la misma manera, el histrión manifestó que, contrario a otros padres, él no es nada celoso con los galanes de su hija mayor.

No, me vale, me vale", dijo.