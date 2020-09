Arnold Schwarzenegger es exhibido por su hijo al ejercitarse con música de Taylor Swift

Estados Unidos.- Arnold Schwarzenegger colocó un video para demostrar que a pesar de su avanzada edad sigue ejercitando su cuerpo de forma fuerte y constante junto al mensaje.

Viejo, pero no obsoleto. Lasfilas con barra en T son uno de mis ejercicios favoritos. ¡Aquí hay algo de motivación!”, escribió.

Sin embargo, el actor de 73 años no imaginó que más allá de su escultural figura, lo que más llamaría la atención es que mientras realizaba su rutina se escuchaba de fondo el tema Ready for It? de la ganadora del Grammy, Taylor Swift.

Podría interesarte: ¿Se va a TV Azteca? Tras romance en 'Hoy' y 10 años en Televisa, actor pierde su exclusividad

Las imágenes, además de tomar por sorpresa a muchos de los seguidores del ex campeón de culturismo e ícono del fitness, también cautivaron a su hijo Patrick Schwarzenegger, de 26 años, quien emocionado compartió la misma publicación con el siguiente mensaje.

Volviéndome loco en el gimnasio con Taylor Swift. Me encanta. Sigue así”, textualizó.

Lee también: Golpe a 'Hoy': Tras 16 años en TV Azteca y fracaso en Televisa, conductora 'regresa' a 'VLA'

Como se recordará, hubo un tiempo en que los Schwarzenegger pudieron tener un tipo de conexión familiar con la cantante, pues

en 2012, Connor Kennedy, primo segundo de Patrick, aparentemente salió con Taylor.

Fuente: Agencia México